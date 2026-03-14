Овчинский: Свыше 500 машино-мест построят по программе КРТ в Войковском районе

Более 500 машино-мест появятся в первой очереди в строящемся квартале на севере Москвы. Квартал возводится по программе комплексного развитий территорий (КРТ) на месте бывшей промзоны. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.



«В бывшей промзоне Братцево продолжается возведение нового городского квартала «Инджой», где всего планируется возвести 550 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилые новостройки и объекты инфраструктуры. Уже готов монолит многосекционного жилого комплекса в рамках первой очереди на 1506 квартир», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. Сейчас на объекте выполняются фасадные работы, также завершается строительство в технических помещениях паркинга.



Квартал появится на территории площадью 22 га на улице Адмирала Макарова (район Войковский, САО). В качестве девелопера выступает федеральный девелопер «Талан».



Кроме того, в районе Войковский активно реализуется программа реновации ветхого жилья. Так, на улице Нарвская возвели два жилых комплекса. В них находятся 342 квартиры общей жилой площадью около 19 тысяч квадратных метров. Также на Нарвской улице освободили участок для еще одного нового дома, жилая площадь которого составит порядка 21,8 тысячи квадратных метров. Новые квартиры в нем смогут получить около 800 москвичей.



Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются около 400 проектов КРТ суммарной площадью порядка 4500 га. По словам мэра Москвы, город лидирует по балансу и площади застройки по программе КРТ.

