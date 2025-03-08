Овчинский: Свыше 23 тысяч гостей посетили «Макет Москвы» в феврале

Посетителями выставочного павильона «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ стали 23583 человека в феврале 2025 года. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Праздничные выходные стали рекордными днями — архитектурный макет Москвы в рамках тематической программы ко Дню защитника Отечества и Дню экскурсовода увидели свыше 6000 человек.

Особый интерес к выставке проявили студенты и школьники. Во время каникул павильон в составе организованных групп посетили свыше 1500 учащихся из более чем 80 учебных заведений, а также порядка 250 студентов из Университетского колледжа имени А.С. Грибоедова, Российского государственного художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова, Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и других вузов. «За месяц для них провели 50 обзорных и тематических экскурсий и более семи тысяч индивидуальных консультаций», — отметил Овчинский.

Павильон популярен среди туристов, так как информация о нем размещена во многих путеводителях. Сюда приезжают не только гости из других российских городов, но и туристы из Белоруссии, Индии, Китая, Колумбии и Индонезии, а также официальные делегации Лаоса, КНДР и Пакистана.

Павильон «Макет Москвы» позволяет за несколько минут изучить город с высоты птичьего полета, совершить виртуальную экскурсию по ключевым достопримечательностям и ближе познакомиться с архитектурой и историей Москвы.

Одна из основных особенностей макета — его интерактивность. Каждый посетитель может подсветить облака и радугу, менять ночное освещение на дневное и управлять подсветкой отдельных объектов или всего макета.

