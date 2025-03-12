Овчинский: Свыше 17 тысяч человек посетили павильон «Макет Москвы» 8 и 9 марта

Международный женский день отметили 8 и 9 марта на ВДНХ в павильоне «Макет Москвы». Для посетителей подготовили культурно-развлекательную программу с показом светотехнических шоу, викторинами, экскурсиями и многим другим. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Праздник посетили иностранные туристы из Белоруссии, Казахстана, Армении, КНДР, Турции и Китая, а также официальные делегации из Италии и Индии.

«За два дня гостями павильона стали 17 245 человек. Сюда приходили парами, семьями, с друзьями и организованными экскурсионными группами. Кроме того, у посетителей была возможность поздравить родных и близких, бесплатно отправив им памятную открытку “Почтой России”», — отметил Овчинский. Всего в разные российские города было отправлено свыше 1 500 открыток с тематическими поздравлениями и фотографиями макета Москвы.

Гости смогли посетить тематическую экскурсию, посвященную знаменитым женщинам, сыгравшим важную роль в развитии Москвы, а также поучаствовать в интерактивной викторине.

Всего в восьми викторинах приняли участие около 300 человек, из которых 65 участников получили памятные подарки за успешное прохождение. Всем посетительницам вручили весенние букеты с мимозой, а приглашенные художники создавали портреты гостей.

Кроме того, в павильоне была открыта приуроченная к празднику фотовыставка. Композицию составляли портреты известных женщин, сыгравших важную роль в строительстве и проектировании знаковых объектов города.

Павильон «Макет Москвы» был открыт в октябре 2017 года при участии столичного мэра Сергея Собянина. За это время его посетили более 2,5 млн человек. Уникальный макет позволяет увидеть Москву в миниатюре.

