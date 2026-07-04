Овчинский: Свыше 150 специалистов посетили семинар для компаний-застройщиков

Очный семинар для представителей компаний-застройщиков прошел в Москве. В мероприятии участвовали свыше 150 специалистов, оно было посвящено актуальным требованиям к подачке заявки на получение свидетельства архитектурно-градостроительного решения. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Эксперты исследовали все основные этапы подготовки заявки. Специалистам объяснили разницу между подходами к подготовке трехмерных цифровых моделей, рассказали, как правильно формировать файлы в формате IFC, уточнили порядок подачи документов, процедуру проверки и требования к подготовке материалов. Это позволило избежать распространенных ошибок и получить ответы на актуальные вопросы.

По словам Овчинского, такие встречи проводятся регулярно ввиду изменений требований к цифровой документации и рабочих процессов в строительстве. «Чем лучше специалисты понимают действующие правила, тем быстрее и качественнее проходит рассмотрение заявок. Это помогает сократить количество замечаний, снизить затраты времени на доработку документов и сделать взаимодействие между застройщиками и городом более эффективным. Такие семинары становятся площадкой для открытого диалога, где участники могут получить разъяснения по сложным вопросам», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Работе с цифровыми информационными моделями было уделено особое внимание. Формат IFC становится важной частью согласования и проектирования, оно дает возможность в едином стандарте передавать данные и совершенствовать качество проверки проектной документации, а также уменьшает вероятность технических ошибок и ускорить подготовку материалов.

Встреча состоялась в формате открытого диалога. На ней рассматривались практические ситуации, которые могут возникнуть при подготовке заявок, кроме того, специалисты получили рекомендации по оформлению документов и работе с трехмерными моделями.

Такие семинары помогают повышать качество проектной документации и развивать единые подходы к цифровому взаимодействию в отрасли. Сроки рассмотрения заявок уменьшаются, а получение АГР становится более удобным, прозрачным и понятным.

Развитие электронных решений для участников инвестиционно-строительной деятельности отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных».

