Овчинский: Свыше 130 семей переехали в новый дом в Бутырском районе по реновации

В новый дом на улице Милашенкова в рамках программы реновации ветхого жилья переехали свыше 130 семей из трех старых зданий. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новый ЖК находится в непосредственной близости от станции «Фонвизинская» Московского метрополитена. Рядом расположены салоны красоты, магазины, медучреждения и учебные заведения.

По словам Овчинского, на первом этаже новостройки расположен Центр информирования по переселению, куда жильцы могут обратиться по любым вопросам, в том числе заказать услугу «Переезд по программе реновации. «В рамках сервиса “Помощь в переезде” город бесплатно предоставляет жителям грузчиков и автомобиль, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую. На сегодня из 131 переехавшей семьи более половины — 82 — воспользовались помощью города», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По программе реновации в Бутырском районе расселению подлежат 27 старых зданий, в которых проживают порядка 4500 москвичей.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что в 2025 году новое жилье по программе реновации получили свыше 18 тысяч жителей Москвы. Градоначальник также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

