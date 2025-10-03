Овчинский: Светотехническое шоу пройдет в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ

В столичном павильоне «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ 4 и 5 октября пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию восьмилетия павильона. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.



Гости павильона в эти дни смогут увидеть светотехнические шоу, стать участниками обзорных экскурсий, интерактивной викторины и многое другое.



«Макет Москвы – это уникальный проект, который был создан по решению мэра Москвы Сергея Собянина усилиями более 60 специалистов. За восемь лет работы павильон стал одной из главных достопримечательностей ВДНХ, которую посетили свыше 2,8 миллиона человек», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



По его словам, для гостей в праздничные дни подготовили насыщенную программу, чтобы каждый смог по-новому взглянуть на столицу.



Светотехнические шоу разной тематики будут транслировать каждые 30 минут с 11:00 до 19:30.



Экскурсии об истории создания макета столицы, его интерактивных возможностях и архитектурных особенностях пройдут в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10.



После каждой экскурсии в 12:40, 14:40, 16:40 и 18:40 состоятся интерактивные викторины. Ответившие правильно на большее число вопросов получат памятные призы.

