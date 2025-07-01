Овчинский: Суперсервисом по программе реновации» воспользовались 20 тысяч москвичей

Услугами суперсервиса «Переезд по программе реновации» в текущем году воспользовались порядка 20 тысяч москвичей, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Суперсервис работает на портале mos.ru с 2020 года. В нем доступны такие услуги, как помощь в переезде, запись на посещение нотариуса и заключение договора, загрузка документов, подача заявления на устранение строительных дефектов и запись на осмотр квартиры.

«Суперсервис обеспечивает полный цикл сопровождения горожан – от подачи заявления до оформления документов и организации переезда. Это существенно упрощает процедуры для москвичей и повышает эффективность реализации программы реновации», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. Министр отметил: свыше 4900 семей воспользовались такой услугой, как перевозка вещей, в 2025 году. Из них свыше 700 семей проживают на юго-востоке Москвы, около 900 — на севере столицы, более 1600 — на востоке города.

Благодаря суперсервису москвичи могут своевременно получать уведомления о каждом этапе переселения. По словам столичного мэра Сергея Собянина, свыше 18 тысяч жителей Москвы получили по программе реновации новые квартиры в 2025 году.

В суперсервисе «Переезд по программе реновации» для москвичей доступна подробная инструкция, позволяющая узнать, как организован весь процесс и какие потребуются документы для переезда.

Градоначальник поручил вдвое ускорить темпы реализации программы. Высокие темпы строительства новых домов отвечают целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

