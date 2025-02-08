Овчинский: Строители на 50% завершили монтаж фасада в БЦ в Беговом районе

Работы по устройству фасада из стеклофибробетона в бизнес-центре в Бумажном проезде (Беговой район, САО) выполнены на 50%. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, площадь бизнес центра превысит 50 тысяч «квадратов». Его особенностью станет двусветное лобби с выходом в центральную часть парка, площадь которой составит 5 000 «квадратов». На первом этажей появятся видовой ресторан с открытой верандой и кафе, на втором этаже — столовая для сотрудников. Открытие бизнес-центра позволит создать около 4 000 рабочих мест. «Объект удобно расположен между двумя крупными транспортными узлами – станциями “Белорусская” и “Савеловская”», — заявил Овчинский.

Каждая из четырех офисных башен квартала STONE Towers будет отличаться уникальным внешним видом, при этом единый дизайн-код проекта сохранится. В частности, фасад Tower D будет выполнен в темно-зеленом цвете. Проект предусматривает увеличенную площадь остекления, а также возможность естественного проветривания.

