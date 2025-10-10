Овчинский: Стартовал прием заявок на участие в фотоконкурсе «Геометрия прогресса»
В Москве открыт прием заявок на участие в фотоконкурсе «Геометрия прогресса». Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, принять участие может любой желающий независимо от опыта, возраста и места проживания.
Конкурс проводится с целью показать, современную и комфортную городскую среду столицы, новые жилые кварталы, парки и мосты, а также какие изменения произошли в архитектурном облике Москвы.
«Фотоконкурс “Геометрия прогресса” позволит увидеть перемены глазами самих жителей. Это возможность показать динамику столицы, ее энергию и архитектурное многообразие. Оценивать работы будут по нескольким критериям: художественная выразительность, оригинальность взгляда и соответствие теме конкурса», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Овчинский также отметил, что лучшие фотографии войдут в итоговую экспозицию, посвященную архитектурному развитию столицы, а работы финалистов станут частью большой визуальной истории о развитии Москвы.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 декабря. Согласно условиям, к участию допускаются снимки 24 городских объектов, перечень которых приведен в положении о конкурсе. Победителей наградят весной 2026 года.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса лучших строительных проектов.
