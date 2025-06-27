Овчинский: Спорткомплекс с футбольным полем появится в Раменках

В столичном районе Раменки будет построен спортивный комплекс с футбольным полем за счет инвестора, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Общая площадь пятиэтажного спорткомплекса составит около 10 тысяч квадратных метров. В здании разместятся помещения для игр в шахматы, нарды и шашки, зал с трибунами и балконом, два тренажерных зала, спортивный зал площадью 730 квадратных метров, а также помещения для индивидуальных тренировок, киберспорта и спортивного программирования.

«Также предусмотрены балконы и террасы на третьем и четвертом этажах. Рядом с главным корпусом разместится футбольное поле размером 90 на 45 метров с беговыми дорожками и зонами для занятий легкой атлетикой. Там будет установлена трибуна на 200 мест и оборудован административно-бытовой блок с тренерскими и раздевалками для спортсменов», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Снаружи входной группы разместят медиаэкран. Фасады здания будут облицованы алюминиевыми ламелями и пластинами под дерево, стемалитом, керамогранитом и витражными стеклами.

Помимо всего прочего, на соседнем участке будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором будет два спортивных зала. Строительство будет вести также застройщик.

