Овчинский: Спорткомплекс с футбольным полем появится в Раменках
В столичном районе Раменки будет построен спортивный комплекс с футбольным полем за счет инвестора, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Общая площадь пятиэтажного спорткомплекса составит около 10 тысяч квадратных метров. В здании разместятся помещения для игр в шахматы, нарды и шашки, зал с трибунами и балконом, два тренажерных зала, спортивный зал площадью 730 квадратных метров, а также помещения для индивидуальных тренировок, киберспорта и спортивного программирования.
«Также предусмотрены балконы и террасы на третьем и четвертом этажах. Рядом с главным корпусом разместится футбольное поле размером 90 на 45 метров с беговыми дорожками и зонами для занятий легкой атлетикой. Там будет установлена трибуна на 200 мест и оборудован административно-бытовой блок с тренерскими и раздевалками для спортсменов», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Снаружи входной группы разместят медиаэкран. Фасады здания будут облицованы алюминиевыми ламелями и пластинами под дерево, стемалитом, керамогранитом и витражными стеклами.
Помимо всего прочего, на соседнем участке будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором будет два спортивных зала. Строительство будет вести также застройщик.
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