Овчинский: Современные технологии строительства представят на выставке в Манеже
Инновационное префаб-шоу представят на выставке «Та самая Москва», которая откроется 1 августа в столице в Центральном выставочном зале «Манеж». Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, оно познакомит москвичей и гостей столицы с передовыми технологиями строительства.
«Префаб-технологии меняют современное градостроительство, открывая новые горизонты для создания комфортной городской среды. На выставке “Та самая Москва” мы наглядно демонстрируем, как инновационные решения позволяют в кратчайшие сроки возводить качественное жилье и социальные объекты», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
В ходе мультимедийного кинетического представления можно узнать, из чего состоят реальные префаб-элементы и как технология применяется на практике.
Выставка «Та самая Москва» также расскажет о достижениях столицы в области промышленности, градостроительства и транспорта. Экспозиция станет одной из ключевых площадок форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Трудно представить»: Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в августе
- Минздрав Таиланда сообщил об 11 погибших при камбоджийских ударах
- «Детский сад!»: Юрист удивился объяснению Шадаева по штрафам за поиск «экстремизма»
- Песков: ВС РФ делают все для создания буферных зон
- Долгов назвал условие для встречи Путина и Зеленского
- В Москве возбудили первое уголовное дело о дропперстве
- Посвященная Дню ВМФ праздничная программа пройдет в Музее Победы 26-27 июля
- В России способ получения золота из ртути назвали бесполезным открытием
- В восьми регионах задержали девять граждан РФ, призывавших к убийствам военных
- Число погибших при атаке БПЛА на Кубани увеличилось до двух
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru