Овчинский: Современные технологии строительства представят на выставке в Манеже

Инновационное префаб-шоу представят на выставке «Та самая Москва», которая откроется 1 августа в столице в Центральном выставочном зале «Манеж». Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, оно познакомит москвичей и гостей столицы с передовыми технологиями строительства.

«Префаб-технологии меняют современное градостроительство, открывая новые горизонты для создания комфортной городской среды. На выставке “Та самая Москва” мы наглядно демонстрируем, как инновационные решения позволяют в кратчайшие сроки возводить качественное жилье и социальные объекты», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В ходе мультимедийного кинетического представления можно узнать, из чего состоят реальные префаб-элементы и как технология применяется на практике.

Выставка «Та самая Москва» также расскажет о достижениях столицы в области промышленности, градостроительства и транспорта. Экспозиция станет одной из ключевых площадок форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

