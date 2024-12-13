Овчинский: Шесть площадок для строительства жилья по реновации подобрали в СВАО
Шесть новых стартовых площадок в трех районах северо-востока Москвы подобрали для строительства ЖК по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«В Алексеевском – на улице Кибальчича, там город построит жилье для переселения ориентировочно 1,2 тысячи москвичей. В Бутырском районе площадки сформированы на улицах Добролюбова и Фонвизина», - сообщил он.
По словам Овчинского, строительство домов в Бутырском районе позволит предоставить новые квартиры для 800 человек. Новые дома также появятся в Лосиноостровском районе, что позволит переселить еще около тысячи горожан.
В ноябре 2024 года в городе подобрали 22 новые площадки, шесть из которых расположены в Северо-Восточном административном округе. В программу включены 499 домов, расположенных в округе. В дальнейшем построенные ЖК станут новым домом для 86,5 тысячи жителей.
Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. За 2023 год под заселение было передано 59 новостроек, что позволило переселить свыше 47 тысяч человек. При этом мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы реализации программы в два раза. Он также сообщал, что в программу ранее включили 22 новые площадки.
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