Овчинский: Шесть новостроек возводят по программе реновации в районе Зюзино

Шесть новостроек общей площадью в 98 тысяч квадратных метров возводят по программе реновации в столичном районе Зюзино, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Всего в районе предстоит расселить 182 старых здания, в новые квартиры планируется переехать 47,6 тысячи москвичей. Расселенные дома демонтируют по технологии “умный снос”. На их месте по программе реновации возводят новые жилые комплексы, применяя современные стандарты безопасности и качества», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Программа предусматривает волновое расселение жителей, это поэтапный процесс. Отмечается также, что граждан ждет улучшенная планировка квартир, необходимые объекты на первых этажах новых домов и благоустроенная территория возле дома.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сдаче дома по реновации на улице Онежской в Головинском районе.

Программа функционирует в столице с 2017 года, она затрагивает миллион граждан, расселение коснется более пяти тысяч домов. До этого Собянин также поручил удвоить темпы реализации программы. Столица остается лидером по объемам строительства жилья.

