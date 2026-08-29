Овчинский: Сервис «Проверки ЦИМ» ускорит работу с цифровыми моделями

Сервис «Проверки ЦИМ» обновили на портале «СтроимПросто». Новые функции позволяют быстрее оценивать цифровые информационные модели (ЦИМ) и находить ошибки еще до их передачи на последующие этапы проверки. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.



Так, теперь на сервисе есть экспресс-проверка технико-экономических показателей. Это позволяет специалисту сразу заметить показатели, которые требуют дополнительной проверки. Таким образом у экспертов появляется больше времени для сложных задач.



«Развитие таких решений важно для формирования полноценной отечественной среды работы с технологиями информационного моделирования. Чем больше этапов можно пройти в цифровом формате, тем проще участникам проекта обмениваться данными и контролировать их качество. При этом инструменты должны быть удобны для специалистов с разными задачами и работать в привычных для них программных средах», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Более того, также обновился плагин «Якорь IFC», который теперь поддерживает отечественные системы автоматизированного проектирования (САПР) Renga и nanoCAD. Расширение совместимости делает сервис более доступным для организаций, которые уже применяют отечественное ПО в проектировании.



ЦИМ содержит большой объем данных об объекте, поэтому ошибка в одном из параметров может сказаться на всей дальнейшей работе с проектом. Однако ее обнаружение на раннем этапе дает шанс исправить ее до того, как она приведет к переработке документации или повторной проверке. Возможность избежать эти промедления особенно важна при строительстве домов, например, по программе реновации.



Сервис «Проверки ЦИМ» – это российский инструмент для контроля качества ЦИМ объектов капитального строительства. Портал «СтроимПросто» Информационно-аналитической системы управления градостроительной деятельностью развивает Департамент градостроительной политики города Москвы совместно вместе со столичным Департаментом информационных технологий.

