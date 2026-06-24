Овчинский: Сервис для проверки цифровых моделей заработал на портале «СтроимПросто»

Сервис предварительной проверки цифровых информационных моделей архитектурно-градостроительных решений (ЦИМ АГР) появился на портале «СтроимПросто». На нем можно проверить модель и заблаговременно обнаружить замечания, которые могут возникнуть, еще перед подачей документов на получение государственной услуги. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.



Воспользоваться сервисом можно в личном кабинете. Он оперирует тем же набором автоматизированных проверок, что и специалисты на этапе входного контроля. Застройщики и проектировщики благодаря сервису могут заранее оценить качество подготовленных материалов, внести правки и уменьшить вероятность того, что документация будет возвращена на доработку.



«Москва постоянно развивает цифровые сервисы в строительной отрасли и делает получение государственных услуг более удобным для пользователей. Новый инструмент позволяет заранее проверить цифровую модель и увидеть возможные замечания еще до подачи документов и оперативно их устранить», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. Это позволит сэкономить время участников строительных проектов и сделает более предсказуемым процесс подготовки материалов для выдачи свидетельства АГР.



Проверка выполняется автоматически, что дает возможность в короткие сроки получить результат и повторно загрузить скорректированную модель. Чем раньше специалисты узнают о несоответствиях, тем быстрее они могут исправить недочеты и подготовить для дальнейшего рассмотрения комплект документов.



Создание подобных инструментов позволяет усовершенствовать градостроительные процедуры в Москве. Использование таких сервисов делает более эффективным прохождение административных процедур, упрощает взаимодействие с городом участников строительного процесса, а также уменьшает количество технических ошибок.



На фоне колоссального объема строительства в Москве это особенно важно. Так, по программе реновации ветхого жилья в 2025 году в Москве были введены в эксплуатацию 119 домов рекордной общей площадью 2,3 млн квадратных метров. В них оборудованы свыше 35 тысяч квартир.



Развитие электронных решений для участников инвестиционно-строительной деятельности отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных».

