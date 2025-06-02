Овчинский: С начала 2025 года в столице в ЗАО расселили 14 домов по реновации

С начала 2025 года в Москве в шести районах Западного административного округа расселили 14 старых домов в рамках программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики,входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Он напомнил, что первое переселение жителей в этом округе стартовало еще в 2018 году. Тогда, по словам чиновника, под заселение передали два ЖК на улицах Красных Зорь и Гжатской улице. При этом министр отметил, что в настоящий момент число полностью расселенных домов достигло 125, из которых 14 — с начала 2025 года.

«В районе Фили-Давыдково полностью расселили пять зданий, в Можайском и районе Филевский Парк — по три. Еще по одному — в Ново-Переделкине, Солнцеве и Очаково-Матвеевском. Всего на западе города в рамках программы реновации предстоит расселить 548 домов, новые квартиры получат около 104 тысяч москвичей», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Отмечается, что горожанам по реновации предоставляют комфортные квартиры в современных ЖК. Обычно по площади они больше старой недвижимости, так как в них установлены просторные кухни и более широкие коридоры. С начала реализации программы реновации в Москве были расселены и демонтированы 630 домов старого жилого фонда.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о переселении в рамках программы реновации в московском районе Покровское-Стрешнево.