Овчинский: С начала 2025 года эксперты ЕКЦ провели почти 4 тысячи консультаций
С начала 2025 года специалисты Единого контактного центра (ЕКЦ) Комплекса градостроительной политики и строительства столицы провели свыше 3,9 тысяч консультаций для москвичей. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
По его словам, ежегодно примерно 70% обращений поступает по вопросам реновации. Например, за январь 2025 года было обработано 2,6 тысячи запросов горожан по этой теме.
«Чаще всего жителей интересует, как происходит оповещение о начале переселения и как записаться на осмотр предложенной квартиры. Многие горожане хотят узнать, как оформить помощь при переезде и в какой срок необходимо освободить квартиру», - сообщил Овчинский.
Отмечается, что в рамках консультации москвичи получают письмо с предложением на осмотр жилья. При этом после подачи заявления с согласием напереезд и подписания договора на новую предложенную квартиру регистрируется переход права собственности и жителю предоставляется право на помощь в организации переезда. Специалисты центра также помогают москвичам с постановкой на регистрационный учет по месту жительства и с открытием лицевых счетов.
ЕКЦ начал работать с марта 2017 года и предоставляет справочно-консультационные услуги для застройщиков и граждан по вопросам в сфере строительства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru