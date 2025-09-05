Овчинский: Реновация в Северном Измайлове помогла переселиться трем тысячам семей
В столичном районе Северное Измайлово отпраздновали новоселье более трех тысяч семей, переехавших в новые квартиры по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Всего в районе Северное Измайлово предстоит расселить 179 жилых домов. Новые квартиры получат свыше 36 тысяч человек. Более трех тысяч семей уже переехали в современные жилые комплексы с готовой улучшенной отделкой», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
По его словам, при переезде людям предлагают помощь. Так, они могут заказать бесплатный транспорт и грузчиков.
Переселение в этом районе Москвы началось зимой 2018 года. Программа реновации, предусматривающая расселение более 5 тысяч домов, была утверждена в августе 2017 года. Мэр столицы Сергей Собянин ранее поручил удвоить темпы ее реализации.
