Овчинский: Реконструкцию кинотеатра «Витязь» завершили на юго-западе Москвы

Реконструкция кинотеатра «Витязь» завершилась на улице Миклухо-Маклая (район Коньково), он стал многофункциональным районным центром «Место встречи “Витязь”». Об этом заявил министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский.



Работы выполнялись в рамках программы реконструкции советских кинотеатров. Центр начнет функционировать после того, как будут оформлены соответствующие документы для его ввода в эксплуатацию.



По словам Овчинского, после реконструкции площадь центра составила порядка 18 тысяч «квадратов». В здании имеются четыре надземных и один подземный этаж. Здесь откроются продовольственный супермаркет, зоны с киосками и магазинами. На первом этаже предусмотрены пространства для секций и кружков, а также рестораны, на втором — фуд-холл, на третьем — зоны для занятий спортом. На фасаде осталась историческая вывеска «Витязь».



Здание стало доступным для маломобильных москвичей, центр оборудовали грузовыми и пассажирскими лифтами, а также эскалаторами.



Кроме того, в центре разместятся выставочные пространства, где будут проходить культурные мероприятия.

