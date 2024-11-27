Овчинский: Реабилитационный центр появится на месте долгостроя на севере Москвы
Реабилитационный центр на 220 коек появится на месте долгостроя на улице Ивана Сусанина (район Западное Дегунино, САО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Сейчас на данном участке находится недостроенный протезно-ортопедический восстановительный центр, который возводили за счет федерального бюджета. Работы на объекте были прекращены в 2011 году.
Недостроенный объект взяла в работу Оперативная группа по сокращению долгостроя, действующая в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы. В результате приняли решение о передаче объекта ФБУ «Реабилитационный и учебный Центр Фонда социального страхования Российской Федерации» под размещение реабилитационного центра. Начало работ планируется в 2025 году, - добавил Овчинский.
Сейчас федеральный застройщик готовит документацию для организации конкурсных процедур по выбору управляющей компании на проектирование и окончание строительства объекта.
С 2011 года Оперативная группа решила вопросы по 683 объектам: из них 199 введены в эксплуатацию, на 272 ведутся работы, на 212 демонтированы конструкции, территория благоустроена.
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