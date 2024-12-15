Овчинский рассказал о завершении строительства медцентра в Косино-Ухтомском районе
В Косино-Ухтомском районе, расположенном на востоке столицы, почти завершено строительство частного медцентра. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
Он напомнил, что строительство многопрофильного медцентра на Лухмановской улице в Москве началось еще в 2023 году. Сейчас этот объект уже готовят к вводу в эксплуатацию.
«В двухэтажном здании разместятся залы лечебной физкультуры, диагностические кабинеты и аптека. Общая площадь будущего медцентра составит примерно 700 квадратных метров. После открытия москвичи смогут обратиться за медуслугами на коммерческой основе», - добавил Овчинский.
Чиновник также сообщил, что фасад здания облицован стальными кассетами, выполнен в сочетании светлого и темного оттенков серого, а также украшен керамогранитом.
Ранее Владислав Овчинский рассказал, что реабилитационный центр на 220 мест появится на территории долгостроя на улице Ивана Сусанина в районе Западное Дегунино. По его словам, недостроенный объект взяла в работу Оперативная группа по сокращению долгостроя, действующая в Комплексе градостроительной политики и строительства Москвы. ФБУ «Реабилитационный и учебный Центр Фонда социального страхования РФ» был передан под размещение реабилитационного центра. Начало работ запланировано на 2025 год.
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