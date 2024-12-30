Овчинский рассказал о завершении монолитных работ в строящемся бизнес-центре в Кунцеве

В столице в Западном административном округе завершили монолитные работы в бизнес-центре «Upside Kuntsevo». Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

По его словам, в настоящий момент специалисты уже начали устанавливать вентиляцию, отопление, а также налаживать подачу холодной и горячей воды на объекте.

«Общая площадь строящегося общественно-делового центра составит свыше 36 тысяч квадратных метров. Из них более 2,4 тысяч квадратных метров отведут под коммерческую инфраструктуру. Там откроют кафетерий с выходом на террасу, фитнес-центр, аптеку, магазины. Завершить строительство планируют в 2025 году», - добавил Овчинский.

Новый объект возведут на Молдавской улице вблизи станции «Кунцевская» в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). В бизнес-центре будет два корпуса по семь и девять этажей. Здания будут соединены стеклянной галереей с просторным лобби и атриумом.

Отмечается, что офисы в общественно-деловом центре займут более 21,5 тысячи квадратных метров. При этом высокие потолки и панорамное остекление обеспечат значительный уровень инсоляции внутри помещения.

