Овчинский рассказал о завершении монолитных работ в школе «Летово Джуниор»

На западе столицы в частной школе «Летово Джуниор» ведется строительство нового кампуса, в котором уже полостью завершили возведение подземной и надземной частей здания. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Он добавил, что в учреждении уже также готовы внутренние стены и перегородки, идут к завершению кровельные работы и проводится внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории. По словам Овчинского, ввод в эксплуатацию здания, расположенного по адресу проспект Вернадского, земельный участок 8Б, намечен на 2025 год.

Школу возводит инвестор Level Group на территории Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Общая площадь земельного участка составляет 3,45 га.

«В здании площадью почти 24 тысячи квадратных метров оборудуют функциональные классы, научные лаборатории, центр робототехники, студию звукозаписи и многое другое. Для самых маленьких — игровые рекреации, а для школьников — спецзоны для самостоятельной работы, а также фото- и видеозоны. Учреждение рассчитано на 960 мест», - сообщил Овчинский.

Чиновник добавил, что в дошкольном блоке будут заниматься 60 детей, в начальной школе — 400 учеников, в средней — 350, а в допсекциях — 150 школьников. В каждом блоке будет своя типология учебных зон, которые свяжут между собой галереи и общественные пространства.

По словам Овчинского, в спортблоке создадут большой зал для групповых игр и всесезонного стадиона для футбола, а для начальных классов будут организованы игровые площадки. Для детей дошкольного возраста сделают качели, песочницы и футбольное мини-поле. При этом летние площадки для баскетбола и занятий теннисом в спортзоне зимой будут трансформированы в каток.

Замгендиректора по девелопменту Level Group Александр Меркулов подчеркнул, что школа «Летово Джуниор» является новым проектом в образовательной системе «Летово», которая может обеспечить для учеников обучение на мировом уровне. В следующем году все дети из начальной школы смогут переехать в новый кампус на проспекте Вернадского, заключил он.

