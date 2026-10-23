Овчинский рассказал, как Москва переходит к полицентричной модели развития

Москва меняет свой облик и постепенно движется от моноцентричной модели к полицентричной, при этом соблюдая важные принципы застройки. Так, например, за 13 лет с момента присоединения новых территорий, население ТиНАО выросло почти в 3,5 раза — теперь там проживают 810 тыс. человек. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«За 13 лет с момента присоединения новых территорий население ТиНАО выросло почти в 3,5 раза — до 810 тыс. человек. Здесь построено около 40 млн кв. м недвижимости и создано около 300 тыс. новых рабочих мест. В ТиНАО пришло метро — Сокольническая, Солнцевская и Троицкая линии, появились новые дороги, а социальную инфраструктуру округов дополнило более 210 новых объектов: школы, детские сады, поликлиники, спортивные комплексы, культурные центры. Полицентричность решает сразу несколько задач: снижает транспортную нагрузку, сокращает маятниковую миграцию, диверсифицирует экономику», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Для устойчивого развития мегаполиса на каждый миллион жителей необходим один центр активности, и Москва уже начала процесс формирования около десяти таких центров.

Среди других важных принципов развития инфраструктуры города Овчинский назвал качество архитектуры, с принципом «человек – в центре», в том числе, что касается программы реновации. Также среди принципов — проницаемость, то есть возможность для человека свободно и комфортно перемещаться, разнообразие, функциональность и сохранение архитектурного наследия.

