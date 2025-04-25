Овчинский: Рабочие начали благоустройство территории нового бизнес-центра в СВАО

Благоустройство территории площадью более 1,5 га началось в рамках строительства бизнес-центра «STONE Савеловская» на улице Двинцев близ метро «Савеловская» (СВАО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Поблизости от объекта находятся Савеловский вокзал, кольцевая и радиальная станции «Савеловская» и станция «Марьина Роща».

Глава департамента заявил, что открытая территория будет доступна для всех москвичей. Параллельно в бизнес-центре завершаются монтаж фасада и чистовая отделка мест общего пользования. Наземная площадь комплекса составляет 93 тысячи «квадратов», он состоит из двух 24-этажных зданий на двухуровнем стилобате. «В стилобатной части бизнес-центра разместятся торговые помещения, кафе, рестораны, аптеки, фитнес-клуб, которые также будут доступны горожанам. Общее завершение строительных работ запланировано на 2025 год», –приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Благоустройство включает общедоступное открытое пространство и закрытую территорию с рабочими зонами на открытом воздухе и собственным кафе. На главной площади бизнес-центра появятся ландшафтные холмы и зеленые островки. На открытой территории появятся малые архитектурные формы, окруженные зеленым ландшафтом, и небольшая воркаут-зона.

Проектом предусмотрены подземный и наземный паркинги. На подземной автостоянке появятся зарядные устройства для электромобилей, на наземной парковке — объекты инфраструктуры микромобильности. Всего создадут свыше 450 машино-мест.

Мэр столицы Сергей Собянин поручил уделять качеству строительства деловой инфраструктуры особо пристальное внимание.

В девелоперской компании заверили, что офисные башни оснастят всеми современными инженерными системами, а в основе проекта лежит концепция be CITIZEN, направленная на поддержание социального и физического здоровья, психологического комфорта и мобильности офисных работников.

Благоустройство прилегающей территории позволят создать новую привлекательную и комфортную инфраструктуру.

