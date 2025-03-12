Овчинский: Пять ЖК по программе реновации появятся в Лосиноостровском районе

Пять жилых комплексов суммарной площадью свыше 96 тысяч «квадратов» построят в рамках программы реновации ветхого жилья в Лосиноостровском районе (СВАО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Новые дома появятся на Тайнинской и Изумрудной улицах. Во всех квартирах выполнят готовую улучшенную отделку, соответствующую столичным стандартам реновации. Кроме того, строители озеленят и благоустроят прилегающую территорию — установят камеры видеонаблюдения и наружное освещение, оборудуют спортивные и детские площадки, зоны отдыха. «Новые дома по программе реновации возводят в районе с развитой инфраструктурой. Рядом находятся учебные заведения, частные и государственные медицинские центры, магазины, кафе и парк “Торфянка”», — добавил Овчинский.

На нежилых первых этажах откроются объекты социально-бытового назначения.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал об использовании префаб-технологий при возведении жилых домов по программе реновации. Градоначальник также поручил вдвое ускорить реализацию программы.

