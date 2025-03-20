Овчинский: Пять новостроек возвели по реновации в районе Перово в 2024 году
В Москве в районе Перово возвели пять новых жилых комплексов по программе реновации в 2024 году. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Их общая площадь составила свыше 116 тысяч квадратных метров.
«В 2024 году в районе Перово построили пять жилых комплексов по программе реновации. Суммарно в них предусмотрено свыше одной тысячи квартир общей площадью более 61 тысячи квадратных метров», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
По его словам, в подъездах новостроек оборудованы колясочные и помещения для консьержей, а первые этажи нежилые – там смогут открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры.
Овчинский также добавил, что рядом расположены учебные заведения, объекты здравоохранения, магазины, кафе и другие предприятия.
Два здания возвели на Перовской улице, дома 6А и 40А, остальные новостройки расположились по адресам: улица Металлургов, дом 56/2; 1-я Владимирская улица, дом 47, корпус 1; 3-я Владимирская улица, дом 23.
Программа реновации была утверждена в 2017 году. В соответствии с ней планируется расселить 5176 домов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
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