Овчинский: Пять домов по реновации строят в Косино-Ухтомском

Пять новых домов суммарной площадью свыше 75 тысяч «квадратов» строят в рамках программы реновации ветхого жилья в районе Косино-Ухтомский (ВАО), заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Новые дома появятся на улицах Камова, Черное Озеро и Оренбургской.

«В двух жилых комплексах, которые строят на улице Черное Озеро, суммарно предусмотрено 173 квартиры. Еще в двух домах на улице Оренбургской – 225 квартир. В новостройке на улице Камова – 185», — сказал Овчинский. По его словам, во всех квартирах выполнят готовую улучшенную отделку. На нежилых первых этажах разместятся предприятия социально-бытового назначения. Кроме того, строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию.

Район Косино-Ухтомский отличается развитой инфраструктурой. Поблизости находятся кафе, магазины, объекты здравоохранения, учебные заведения, а также станция МЦД-3 Ухтомская.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации в ВАО Москвы. Градоначальник также поручил вдвое ускорить реализацию программы.

