Овчинский: Программа реновации жилья стала лауреатом премии «Инфрарос»

Программа реновации ветхого жилья стала лауреатом премии «Инфрарос» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за лучший проект благоустройства городских пространств, награждение состоялось 22 апреля. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



«Инфрарос» определяет лучшие организации в сферах комплексного развития территории города и развития инфраструктуры для жизни.



«Признание программы реновации лауреатом премии за лучший проект благоустройства городских пространств – важное свидетельство значимости и актуальности наших усилий по созданию комфортной городской среды для москвичей», — сказал Овчинский. По его словам, премия стала не только признанием заслуг, но и стимулом для последующего развития инициатив. Овчинский также назвал программу реновации неотъемлемой частью столичной градостроительной политики, нацеленной на создание успешного, эффективного и современного города.



Жители домов, попавших под программу реновации, получают ключи от новых квартир с улучшенной тепло- и шумоизоляцией, что помогает снизить выбросы углекислого газа и энергопотребление. В новых домах выполнена готовая улучшенная отделка, новостройки отвечают современным экологическим стандартам. Новые дома оборудуют комнатами консьержей и грузовыми лифтами, а на нежилых первых этажах располагаются коммерческие и социальные объекты.



Благодаря реализации программы снижается уровень загрязнения атмосферы, сокращается углеродный след, а также внедряются технологии разумного потребления ресурсов. Реновация жилья создает экологичную и комфортную городскую среду для миллионов москвичей.



Напомним, министр правительства Москвы Владислав Овчинский сообщал о результатах озеленения в рамках реализации хода реновации. По его словам с начала программы вокруг домов построенных по реновации высадили более 230 деревьев и кустарников.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы реализации программы реновации.

