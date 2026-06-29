Овчинский: «Проект года» выберут на портале «Активный гражданин»

Пользователи портала «Активный гражданин» выберут «Проект года» в рамках конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства». Голосование стартовало 29 июня, в нем участвуют свыше 35 номинантов. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Победитель будет определен большинством голосов. Голосование проводится с 2015 года.



«Конкурс “Лучший реализованный проект в области строительства” позволяет увидеть результаты масштабной работы архитекторов, проектировщиков, строителей и инженеров через призму мнения жителей города. Москвичи ежедневно пользуются новыми станциями метро, посещают общественные пространства, спортивные и культурные объекты, поэтому именно они могут оценить, какие проекты оказали наибольшее влияние на развитие города», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Голосование обратит внимание на лучшие практики современного градостроительства, и назвал выбор москвичей важным инструментом обратной связи между руководством Москвы и столичными жителями.



Так, в прошлом году «Проектом года» стали восемь станций Сокольнической и Троицкой линий метро, которые улучшили жизнь сотен тысяч москвичей. В этом году проекты будут соревноваться в 13 номинациях, среди номинантов — проекты, которые ввели в эксплуатацию в 2025 году, в том числе, дома по программе реновации.



Конкурс оценивает не только инженерные и архитектурные решения, но и то, какой вклад объекты внесли в развитие среды города. Так, транспортные объекты сокращают время в пути и увеличивают связанность районов, удобные общественные пространства делают город комфортнее, а новые спорткомплексы создают дополнительные возможности для москвичей.



Проголосовать и получить за это ценные призы можно будет до 29 июля. С 2014 года к проекту «Активный гражданин» присоединились свыше семи миллионов человек, было проведено более 7700 голосований. Каждый месяц воплощаются в жизнь от 30 до 40 решений.



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