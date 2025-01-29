Овчинский: Продолжается строительство новой школы на 675 мест в районе Нагатино-Садовники

Новая школа на 675 мест появится в составе ЖК «Второй Нагатинский» (Район Нагатино-Садовники, ЮАО). Сейчас на объекте выполняются кладочные и монолитные работы, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, школа будет включать в себя три прямоугольных блока, соединенных общим подземным пространством, где будут находиться зоны прокладки коммуникаций и инженерно-технические помещения. «Общая площадь школьного здания превысит 17 тысяч квадратных метров. Там оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, зал для проведения мероприятий, гимнастический и универсальный трансформируемый спортивный залы. Завершить строительство объекта планируют в 2026 году. После этого школу передадут в столичную систему образования по договору с городом» отметил Овчинский.

Кроме того, рабочие благоустроят прилегающую территорию и оборудуют физкультурно-спортивную и рекреационную площадки.

В 2024 году в Москве появился 81 объект социальной инфраструктуры, заявил ранее столичный мэр Сергей Собянин.

