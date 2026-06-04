Овчинский: Правительство Москвы и «Циан» подписали соглашение о сотрудничестве

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме правительство Москвы и компания Циан заключили соглашение о сотрудничестве. Документ касается информационного взаимодействия и совместной работы по развитию столичного рынка недвижимости. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Москва активно развивает цифровые сервисы и современные технологические решения в строительной сфере. В 2025 году был запущен проект “Московские кварталы”. Всего за год реализации проекта было продано почти пять тысяч квартир общей площадью более 270 тысяч квадратных метров. Сегодня городской проект предлагает варианты приобретения недвижимости более чем в 60 районах столицы», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По его словам, партнёрство с Цианом поможет объединить эффективные решения и технологические инструменты. Это повысит прозрачность рынка недвижимости, усовершенствует удобные сервисы и обеспечит горожан актуальной информацией о возможностях покупки жилья в Москве.

Соглашение предусматривает обмен данными о современных технологических инструментах, совместную экспертно‑аналитическую работу, взаимодействие при разработке и внедрении инновационных продуктов и решений, а также обмен опытом в научно‑технической и технологической сферах. Кроме того, стороны планируют организовывать совместные отраслевые мероприятия с участием девелоперов, банков, представителей власти и профессионального сообщества.

Приобрести жильё в рамках проекта «Московские кварталы» можно на этапе строительства по договору долевого участия либо в готовых домах — по договору купли‑продажи. Для объектов городского застройщика действует государственная программа льготного ипотечного кредитования — семейная ипотека. Узнать подробности и следить за новостями проекта можно на сайте москварталы.рф.

Москва входит в число лидеров среди регионов по объёмам строительства, что соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».

