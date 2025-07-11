Овчинский: Порядка 3,5 тысяч обращений обработали специалисты Единого контактного центра в июне

Порядка 3500 обращений от застройщиков и жителей обработали специалисты Единого контактного центра Градостроительного комплекса Москвы в июне 2025 года, что на 40% больше, чем годом ранее. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Из них около 2000 обращений касались реновации ветхого жилья. Это свидетельствует о важности программы для столичных жителей.

По мнению Овчинского, такая активность москвичей свидетельствует о том, что среди столичных жителей возросли доверие к специалистам и заинтересованность в обсуждении градостроительного развития города. «Граждане чаще всего обращаются к специалистам Единого контактного центра по телефону (90% всех обращений за месяц). В то же время 8% обращений поступило по электронной почте, а 2% – на портал mos.ru», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В пресс-службе Департамента градостроительной политики уточнили, что созданный весной 2017 года ЕКЦ помогает застройщикам и жителям получить консультации по всем вопросам в сфере градостроительства и строительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы реализации программы реновации.​​​​​​​

Высокие темпы строительства жилья отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

