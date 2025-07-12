Овчинский: Порядка 2500 семей отпраздновали новоселье по реновации в Кузьминках

Порядка 2500 семей, проживающих в районе Кузьминки (ЮВАО), переехали в новые квартиры по программе реновации ветхого жилья. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Во всех новых квартирах выполнена готовая улучшенная отделка. Около 2000 семей воспользовались сервисом «Помощь в переезде», город бесплатно предоставил москвичам грузчиков и автомобиль. «Всего в районе планируется расселить 287 домов, более 64 тысяч москвичей получат новые квартиры», —приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за первое полугодие 2025 года. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилья отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

