Овчинский: Подписано соглашение об охране труда и безопасности в строительстве
В Москве подписано отраслевое соглашение, которое будет регулировать взаимоотношения, безопасность и охрану труда в строительстве. Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Документ подписан на корпоративной площадке Департамента градостроительной политики «Пространство», соглашение заключили правительство Москвы, комитет московской конфедерации промышленников и предпринимателей по градостроительной политике и территориальная организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.
«В рамках соглашения правительство Москвы будет разрабатывать и реализовывать стратегию научно-технического развития строительной сферы, которая будет направлена на повышение конкурентоспособности отраслевой продукции города», - пояснил Овчинский.
Помимо прочего в городе намерены усовершенствовать систему мероприятий по подготовке кадров для строительной отрасли с учетом запросов работодателей. Обучение специалистов будет учитывать раннюю профориентацию, а также целевой выпуск сотрудников для конкретных работодателей.
Также в городе проведут работу для укрепления действующих и создания новых объединений работодателей и первичных профсоюзных организаций.
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