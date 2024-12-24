Овчинский: Почти 40 нежилых помещений реализовали в новостройках по реновации в СЗАО
На северо-западе столицы открылось почти 40 предприятий социально-бытового назначения на первых этажах новостроек по реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Столица реализует на первых этажах новостроек помещения для развития малого и среднего бизнеса. Там открывают объекты сервиса и торговли, а также центры спортивного, культурного и социального назначения.
«На северо-западе столицы под заселение переданы 16 новостроек по программе реновации. В десяти из них город уже реализовал 38 нежилых помещений. Сегодня в округе больше всего открыто помещений для управляющих компаний и объектов торговли – по десять» - отметил Владислав Овчинский. По его словам, далее идут пункты выдачи заказов – их восемь точек, и замыкают рейтинг салоны красоты, которых в округе открылось три.
Глава столичного Департамента подчеркнул, что всего на первых этажах жилых комплексов по реновации предусмотрено возведение порядка восьми тысяч нежилых помещений, в которых создадут свыше 200 тысяч рабочих мест.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на первых этажах новостроек открылось около 700 различных предприятий с начала программы реновации. Программа была утверждена в августе 2017 года. Она затронула порядка миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов. Только за прошлый год в городе передали под заселение 59 новостроек и обеспечили переселение более 47 тысяч человек. Ранее Собянин призвал нарастить в два раза темпы реализации реновации.
Москва является одним из лидеров среди российских регионов по объемам и темпам строительства. В рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» за последние годы объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в городе увеличился в два раза, с трех миллионов до пяти – семи миллионов «квадратов» в год.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Роскосмос» и НАСА договорились о сроках завершения работы МКС
- ГОСТ на шаурму появится в России в 2025 году
- Российское судно потерпело крушение в водах между Испанией и Алжиром
- Чернышенко: Тестирование детей мигрантов на знание русского начнется в апреле
- В Татарстане при тушении пожара нашли тела шести мужчин
- СМИ: В России могут запретить голосовые вызовы в приложениях из-за мошенников
- Генпрокуратура объявила НПО Help Heroes Of Ukraine нежелательной в России
- Россиян предупредили о мошенничестве с имитацией взлома аккаунта «Госуслуг»
- В МЧС спланировали работу по модернизации системы оповещения до 2030 года
- ЦБ России: Снижение ключевой ставки опасно из-за дефицита рабочей силы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru