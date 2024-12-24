Овчинский: Почти 40 нежилых помещений реализовали в новостройках по реновации в СЗАО

На северо-западе столицы открылось почти 40 предприятий социально-бытового назначения на первых этажах новостроек по реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Столица реализует на первых этажах новостроек помещения для развития малого и среднего бизнеса. Там открывают объекты сервиса и торговли, а также центры спортивного, культурного и социального назначения.

«На северо-западе столицы под заселение переданы 16 новостроек по программе реновации. В десяти из них город уже реализовал 38 нежилых помещений. Сегодня в округе больше всего открыто помещений для управляющих компаний и объектов торговли – по десять» - отметил Владислав Овчинский. По его словам, далее идут пункты выдачи заказов – их восемь точек, и замыкают рейтинг салоны красоты, которых в округе открылось три.

Глава столичного Департамента подчеркнул, что всего на первых этажах жилых комплексов по реновации предусмотрено возведение порядка восьми тысяч нежилых помещений, в которых создадут свыше 200 тысяч рабочих мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на первых этажах новостроек открылось около 700 различных предприятий с начала программы реновации. Программа была утверждена в августе 2017 года. Она затронула порядка миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов. Только за прошлый год в городе передали под заселение 59 новостроек и обеспечили переселение более 47 тысяч человек. Ранее Собянин призвал нарастить в два раза темпы реализации реновации.

Москва является одним из лидеров среди российских регионов по объемам и темпам строительства. В рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» за последние годы объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в городе увеличился в два раза, с трех миллионов до пяти – семи миллионов «квадратов» в год.

