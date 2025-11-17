Овчинский: По технологии «умный снос» демонтировали 211 домов в 2025 году

По технологии «умный снос», используемой при сносе старых домов по программе реновации ветхого жилья, в 2025 году было демонтировано 211 зданий. Их жильцы уже получили ключи от новых квартир с готовой улучшенной отделкой. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Технология «умный снос» позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду благодаря максимальной переработке строительных отходов.

«Ветхие здания были снесены в 51 столичном районе, добавил вице-мэр. На местах сноса старых домов появляются не только новые жилые комплексы по программе реновации, но и благоустроенные дворы. Большое внимание уделяется озеленению придомовой территории, установке детских и спортивных площадок, а также зон отдыха для горожан», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что новостройки, возведенные по программе реновации, по сравнению с пятиэтажками экономят до 40% ресурсов. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

