Овчинский: По программе реновации реализовали 340 нежилых помещений в 2024 году

В рамках программы реновации ветхого жилья в Москве было реализовано 340 нежилых помещений в 2024 году. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

В новостройках, возведенных по программе реновации, первые этажи являются нежилыми — здесь открываются салоны красоты, досуговые и развивающие центры, пункты выдачи товаров, кафе, магазины и другие объекты. Всего за время действия программы было открыто около 700 предприятий.

По словам Овчинского, лидирует по этому показателю ЮВАО — здесь было реализовано свыше 80 помещений в 2024 году, на востоке Москвы — больше 50. «В Северо-Восточном и Юго-Западном административных округах реализовано более 40 помещений в каждом», — добавил он.

Всего по программе реновации на первых этажах ЖК построят примерно 8 000 нежилых помещений, размещение в них предприятий малого и среднего бизнеса позволит создать свыше 200 тысяч рабочих мест.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что под заселение в рамках программы уже передали 359 новых домов, закончено либо ведется переселение более 200 тысяч москвичей. Градоначальник также поручил вдвое ускорить реализацию программы.

