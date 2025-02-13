Овчинский: По программе реновации расселили 29 старых домов в районе Измайлово
Почти 30 домов расселено в рамках программы реновации ветхого жилья в районе Измайлово (ВАО), их жильцы получили ключи от новых квартир. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Всего в районе расселят 59 старых домов, а в новое жилье с готовой улучшенной отделкой переедут 8 500 жителей Измайлово.
По словам Овчинского, реализация программы реновации в районе началось в 2021 году. Сейчас строители возвели уже четыре новостройки по программе реновации. В новых квартирах уложили напольное покрытие, поклеили обои, установили сантехнику и смонтировали освещение. «Это дает возможность москвичам сразу переезжать в новое жилье, не тратя время на дополнительный ремонт», — подчеркнул Овчинский.
На нежилых первых этажах находятся коммерческие и социальные объекты. Также строители озеленили и благоустроили прилегающие территории.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин поздравил 200-тысячного москвича, который начал переселение по программе реновации. Градоначальник также поручил вдвое нарастить темпы реализации программы.
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