Овчинский: По программе реновации на западе Москвы построили 43 дома
На западе Москвы в рамках программы реновации были построены 43 новых дома в девяти районах, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
В программу реновации ветхого жилья вошли 548 старых домов в ЗАО Москвы. Ключи от новых квартир получат примерно 104 тысячи жителей округа.
«За время реализации программы реновации на западе столицы город возвел 43 новостройки, суммарно рассчитанные более чем на 13 тысяч квартир. Они расположены в девяти районах. Больше всего построили в районе Можайский – 9 новых домов, следом идут Проспект Вернадского и Фили-Давыдково – по восемь жилых комплексов. Завершает рейтинг район Очаково-Матвеевское – там появилось семь новостроек. Из 43 комплексов 41 уже передали под заселение», - отметил Овчинский.
Благоустраивают и придомовую территорию: здесь появляются зоны отдыха, спортивные и детские площадки, а также цветники и газоны, кустарники и деревья.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что на реализацию программы реновации в проекте бюджета на три года заложено 1,2 трлн рублей. Он также поручил вдвое ускорить программу реновации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru