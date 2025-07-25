Овчинский: Первый деловой квартал появится в Рублево-Архангельском
Новый офисный кластер площадью свыше 837 тысяч «квадратов» появится на территории строящегося района СберСити на западе столицы. Так, рабочие выполняют финальные строительные работы в первом деловом квартале А24, площадь которого составит 40,3 тысячи квадратных метров. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Квартал А24 будет центром общественной и деловой жизни нового района. В нем будет находиться школа цифровых технологий «Школа 21» по подготовке специалистов ИТ-сферы.
«На семи наземных этажах нового делового центра разместятся современные офисы, конференц-зал на 150 человек, а также три лектория и атриум для публичных мероприятий. Два подземных этажа займет стоянка на 160 машино-мест», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. Из здания можно будет попасть по принципу «сухие ноги» на станцию метро «Рублево-Архангельское». Сейчас рабочие завершают фасадные работы, монтаж эскалаторов, лифтового оборудования и внутренних инженерных систем, а также чистовую отделку в местах общего пользования. Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория.
На кровле здания оборудуют зеленую зону для мероприятий и отдыха, а по периметру третьего этажа возведут открытую террасу с монументальной лестницей. Наземные этажи и кровлю свяжет панорамный вид.
Деловой квартал прошел зеленую сертификацию по национальной системе «Клевер» и получил рейтинг «Платина» на стадии проектирования. Он вошел в число 10 самых зеленых офисно-деловых российских зданий, которые были сертифицированы по системе «Клевер».
Ранее столичный мэр Сергей Собянин оценил ход строительства ИТ-школы в Рублево-Архангельском.
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