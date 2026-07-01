Овчинский: Определен подрядчик для возведения дома по реновации в Южном Бутово

В Юго‑Западном административном округе Москвы появится новый жилой дом в рамках программы реновации. Подрядчика для проектирования и строительства определили по итогам открытых торгов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Новостройку возведут в Южном Бутово, на участке площадью около восьми тысяч кв. м по адресу: улица Краснолиманская, владение 27 (зона 1,2).



«Общая площадь квартир в новом доме составит более 16 тысяч квадратных метров. Комплекс будет построен по индивидуальному проекту с применением современных технологий и высококачественных материалов, что обеспечит его надежность и долговечность», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Московский фонд реновации, выступая в роли застройщика, будет контролировать каждый этап строительства и следить за соблюдением утвержденных сроков реализации проекта.



В доме продумана комфортная инфраструктура: на первом этаже разместятся коммерческие помещения — там смогут открыться магазины, кафе, аптеки и другие социально значимые объекты. Входные группы сделают удобными, с витражным остеклением, вестибюли — просторными. В подъездах оборудуют специальные помещения для хранения колясок, велосипедов и самокатов.



Важный акцент сделан на доступности среды: входы в подъезды спроектируют вровень с тротуаром — без ступеней и порогов, чтобы обеспечить удобство для маломобильных граждан, родителей с колясками и других жителей. Придомовую территорию благоустроят по комплексному плану.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в Южном Тушине участники программы реновации из 18 старых домов переедут в новые квартиры.

