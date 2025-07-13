Овчинский: Около двух тысяч человек отметили День семьи, любви и верности в «Макете Москвы»
В выставочном павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ 8 июля около двух тысяч москвичей и гостей столицы отметили День семьи, любви и верности. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По словам Овчинского, в течение дня сотрудники павильона рассказывали посетителям об истории создания макета центральной части города, выполненном в масштабе 1:400, демонстрировали его интерактивные функции и знакомили с миниатюрными копиями ключевых объектов столицы.
В пресс-службе Департамента градостроительной политики отметил, что павильон привлек гостей всех возрастов — от школьников до взрослых. Особый интерес посетителей вызвали светотехнические шоу - инновационный способ познакомиться с архитектурным наследием Москвы в цифровом формате.
«Благодаря таким проектам жители и гости столицы получают возможность по-новому взглянуть на нее, оценить ее богатую историю и динамичное развитие», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы..
В рамках праздничного мероприятия также прошли тематические викторины о Москве, победители которых получили памятные сувениры.
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