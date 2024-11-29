Овчинский: Общественно-деловой комплекс достроили в Тверском районе столицы

В Тверском районе Москвы инвестор завершил строительство общественно-делового комплекса «Тверская Застава», рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



По его словам, новый комплекс площадью порядка 22 тысяч квадратных метров объединяет торговую, деловую и развлекательную функции. Здание находится по адресу: улица Грузинский Вал, дом 4.



Парковка на 44 автомобиля обустроена в подземной части здания. На нижних этажах комплекса разместились фудхолл, магазины и турагентство. На верхних этажах появятся кафе и рестораны, - заявил Владислав Овчинский.



Здание комплекса, самая высокая точка которого достигает 37,5 метра, удачно вписалось в застройку площади Тверская Застава. Неподалеку от комплекса находится станция метро «Белорусская». Вдоль улицы Грузинский Вал и площади Тверская Застава благоустроили тротуары, обеспечив удобство для пешеходов с маленькими детьми и людей с ограниченными возможностями.

