Овчинский: Общественно-деловой комплекс достроили в Тверском районе столицы
В Тверском районе Москвы инвестор завершил строительство общественно-делового комплекса «Тверская Застава», рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, новый комплекс площадью порядка 22 тысяч квадратных метров объединяет торговую, деловую и развлекательную функции. Здание находится по адресу: улица Грузинский Вал, дом 4.
Парковка на 44 автомобиля обустроена в подземной части здания. На нижних этажах комплекса разместились фудхолл, магазины и турагентство. На верхних этажах появятся кафе и рестораны, - заявил Владислав Овчинский.
Здание комплекса, самая высокая точка которого достигает 37,5 метра, удачно вписалось в застройку площади Тверская Застава. Неподалеку от комплекса находится станция метро «Белорусская». Вдоль улицы Грузинский Вал и площади Тверская Застава благоустроили тротуары, обеспечив удобство для пешеходов с маленькими детьми и людей с ограниченными возможностями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru