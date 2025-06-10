Овчинский: Общедоступный ландшафтный парк появится в Нижегородском районе

Новый общедоступный ландшафтный парк благоустроят девелоперы в Нижегородском районе (ЮВАО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Парк построят поблизости от строящихся ЖК «Бестселлер», «Level Нижегородская» и «Издание» на Перовском шоссе.

«В Нижегородском районе девелоперы собираются обустроить ландшафтный парк площадью 3,4 гектара. Работы на территории планируются в два этапа. В первую очередь будет обустроена часть парка площадью 2,15 гектара. Здесь сформируют зоны для игры в стритбол, занятий воркаутом, йогой, а также детские площадки, места для тихого отдыха и пространство для выгула собак», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. Беговая дорожка с велополосой будет проложена по периметру участка, а живописный пруд площадью 514 «квадратов» будет обустроен в центре парка. Ожидается, что реализация первого этапа начнется в 2025 году.

На втором участке появится сквер с прогулочными дорожками и площадками для отдыха. Он будет примыкать к 1-й Фрезерной улице, а его площадь составит 13 тысяч квадратных метров. Кроме того, поблизости появятся зона ожидания такси и стоянка.

Ожидается, что работы будут завершены в 2027 году, после этого парк передадут городу.

