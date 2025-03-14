Овчинский: Новый ЖК появится по программе реновации на Одесской улице

В рамках программы комплексного развития территорий в районе Зюзино (ЮЗАО) начато строительство нового ЖК по программе реновации. Площадь двухсекционной новостройки на Одесской улице составит порядка 31 тысячи «квадратов». Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Во всех 294 квартирах выполнят готовую улучшенную отделку, полностью соответствующую столичным стандартам реновации. Пять из них приспособят для маломобильных москвичей. «В семи минутах ходьбы от новостройки расположена станция метро “Нахимовский проспект”. Также в пешей доступности находятся школы, детские сады, поликлиники, аптеки, магазины, кафе», — добавил Овчинский.

На нежилом первом этаже смогут открыться объекты социально-бытовой инфраструктуры, а придомовая территория будет благоустроена: проведут комплексное озеленение, оборудуют детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха.

Ранее столичный Сергей Собянин рассказал об использовании префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации. Градоначальник также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Сегодня в Москве по поручению Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4200 га.

