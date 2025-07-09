Овчинский: Новый ЖК построили по программе реновации в Косино-Ухтомском

Силы ПВО за ночь сбили 23 БПЛА над Курской областью

В результате атаки БПЛА на пляж в Курске погибли три человека и семь пострадали

Более 50 человек получили пищевое отравление на празднике в Якутии

В России предлагается повысить штрафы за продажу алкоголя у школ и медучреждений

Зарплатные предложения в индустрии организации праздников превышают спрос