Овчинский: Новый ЖК построили по программе реновации в Косино-Ухтомском
Новый дом в рамках программы реновации ветхого жилья построили в районе Косино-Ухтомский (ВАО). Площадь новостройки на Оренбургской улице, состоящей из двух корпусов, более 9700 квадратных метров, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
Из 77 квартир три предназначены для маломобильных граждан, во всех квартирах выполнена готовая улучшенная отделка, отвечающая столичным стандартам реновации. Площадь квартир превышает 4000 квадратных метров. «Дом возведен в сложившейся городской застройке с качественной инфраструктурой. Первые этажи нежилые – там могут открыться аптеки, досуговые центры для детей, частные клиники и другие объекты социально-бытового назначения», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Кроме того, строители благоустроили и озеленили прилегающую территорию.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за январь-июнь текущего года. Градоначальник также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы реновации.
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