Овчинский: Новый ЖК по программе реновации построят в районе Люблино

Новый дом по программе реновации ветхого жилья построят на Ставропольской улице (район Люблино, ЮВАО). Площадь новостройки превысит 76 тысяч квадратных метров, ведутся работы по подготовке площадки. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В жилом комплексе, который построят по индивидуальному проекту, будет 11 секций переменной этажности, подземный паркинг, благоустроенная дворовая территория с площадками для игр, спорта и отдыха. Жилая площадь здания составит свыше 46 тысяч квадратных метров – это 747 квартир, 11 из которых адаптируют для маломобильных жителей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В квартирах выполнят улучшенную отделку, установят электроплиты, осветительные приборы, сантехнику и так далее. Современный ремонт будет выполнен и в подъездах. Сейчас ведется монтаж шпунтового ограждения для разработки котлована, здание строится на месте снесенных домов.

Здание построят с применением высококачественных материалов и передовых инженерно-технических решений по монолитной технологии.

Поблизости расположены несколько скверов, Люблинский парк, медицинские и образовательные учреждения, спортивные центры, кафе и магазины. Рядом также находятся станция Люблино МЦД-2 и автобусная остановка.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы реализации программы и отметил, что программа реновации способствует формированию гармоничной безбарьерной среды.

Информация о программе реновации опубликована на портале mos.ru.

Высокие темпы строительства жилья отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

