Овчинский: Новый ЖК по программе реновации построят на юго-востоке Москвы
В районе Лефортово на юго-востоке Москвы стартовало строительство нового жилого комплекса в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Многоквартирный дом общей площадью свыше 41 тыс. кв. м. появится на месте снесенных строений по адресу: улица Авиамоторная, владение 21/23. Новостройка будет состоять из шести секций переменной этажности и вместит 393 квартиры.
«Проект отличается интересной архитектурой: по конфигурации комплекс напоминает букву "С" — внутри находится тихий двор с пешеходной зоной, детской и спортивной площадками. В угловой части между четвертой и пятой секциями предусмотрен сквозной проход в сторону Авиамоторной улицы. С торца первой секции располагается одноэтажный блок въезда в подземный паркинг. Прилегающая территория спроектирована по концепции "двор без машин"», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
На данный момент завершены работы по фундаменту, началось возведение надземных монолитных конструкций.
Новостройка будет располагаться в пешей доступности от станций метро «Авиамоторная» и «Лефортово», станции МЦД-3 «Сортировочная», также рядом с участком есть автобусная и трамвайная остановки. Поблизости имеются образовательные и медицинские учреждения, магазины и заведения общественного питания.
Дом возводится по монолитной технологии, фасад комплекса будет сочетать два доминирующих цвета, белый и лососево-красный, с вкраплениями темных оттенков.
Программа реновации утверждена в 2017 году, она охватывает около миллиона жителей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Столица лидирует по объемам строительства, что соответствует целям национального проекта "Инфраструктура для жизни".
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