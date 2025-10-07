Овчинский: Новый ЖК по программе реновации построят на юге Москвы
Новый шестисекционный ЖК по программе реновации ветхого жилья суммарной площадью свыше 59 тысяч «квадратов» появится на Артековской улице и Варшавском шоссе (район Нагорный). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, на объекте ведется монтаж шпунтового ограждения. Проектом предусмотрены 584 квартиры общей площадью более 34 тысяч квадратных метров. «В шаговой доступности находится станция метро “Варшавская”. Также поблизости расположены школы и детский сад. В районе открыты медучреждения, спортивные секции и торговые центры», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Кроме того, рабочие благоустроят и озеленят прилегающую территорию.
Ранее столичный Сергей Собянин рассказал, как реновация меняет московские районы. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа «Кино» выпустила новый альбом «Молнии Индры»
- Лавров провел встречу с главой МИД Афганистана
- Налог взлетел в 25 раз: Владельцы закрывают автосервисы и уходят в найм
- Глава Минтруда высказался о возможности введения четырехдневки по всей России
- На территории предприятия в Дзержинске упали обломки БПЛА
- Безработных прижмут? Как государство решило взяться за «тунеядцев»
- Роспотребнадзор опроверг сведения о массовых вспышках вируса Коксаки
- Минобороны: Средства ПВО сбили 25 украинских дронов за час
- В России производство водки снизилось на 6% с начала года
- В Липецкой области обломки БПЛА повредили машину и частный дом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru